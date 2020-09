Le priorità dei Fratelli Bianchi: “Dovremo bere acqua di rubinetto?” (Di lunedì 14 settembre 2020) L’acqua minerale è una delle principali preoccupazioni dei Fratelli Bianchi, accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte. Marco e Gabriele Bianchi hanno cominciato a fare i conti con le condizioni della vita dietro le sbarre. I due hanno vissuto un primo periodo di prigionia in isolamento, a causa delle necessarie precauzioni per evitare un eventuale contagio da Coronavirus degli altri detenuti … L'articolo Le priorità dei Fratelli Bianchi: “Dovremo bere acqua di rubinetto?” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 settembre 2020) L’minerale è una delle principali preoccupazioni dei, accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte. Marco e Gabrielehanno cominciato a fare i conti con le condizioni della vita dietro le sbarre. I due hanno vissuto un primo periodo di prigionia in isolamento, a causa delle necessarie precauzioni per evitare un eventuale contagio da Coronavirus degli altri detenuti … L'articolo Le priorità dei: “Dovremodi rubinetto?” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

