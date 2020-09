Josef Bican | il bomber più perseguitato dai regimi Segnò 1468 gol ma qualcuno dice fossero 5mila

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 settembre 2020) Sul Giornale la storia di, detto Pepi, calciatore austriacodai nazisti e poi dai comunisti. Solo iriuscirono a fermarlo. Nato a Vienna il 25 settembre 1913, è stato il più grande marcatore di tutti i tempi, con 805 gol in gare ufficiali ereti, comprese le amichevoli. Anche se, scrive il quotidiano,che ne ha realizzate più di 5000. Quando aveva otto anni perse il padre, operaio e calciatore dell’Herta. In un contrasto di gioco nel derby contro il Rapid gli spappolarono un rene che poi gli andò in cancrena. Non si volle operare e morì a 30 anni. La famiglia, già povera, lo diventò ancora di più. Pepi, secondo di tre figli, gioca a calcio scalzo, prima nelle ...