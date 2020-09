Hearthstone | iniziate le qualifiche per l’EMEA Battlegrounds Cup

(Di lunedì 14 settembre 2020) Leper l’EMEACup disi sono state aperte da poco! Scopriamo i dettagli della competizionecontinua ad essere un titolo estremamente giocato sia a livello dilettantistico con semplici partite, che terreno fertile per sfide all’ultima carta negli eventi eSport. È da poco dopo il lancio del titolo che si sono formate molte diverse divisioni agonistiche per questo gioco. Questo treno continua con il prossimo EMEACup didedicato ai giocatori europei, medio orientali e africani. Ecco cosa c’è da sapere sull’EMEACup diI migliori primi 16 giocatori si contenderanno il montepremi di 10,000 dollari tra il 16 e 18 ...

Hearthstone continua ad essere un titolo estremamente giocato sia a livello dilettantistico con semplici partite, che terreno fertile per sfide all’ultima carta negli eventi eSport. È da poco dopo il ...Con l'inizio della Settimana 4 degli Hearthstone Grandmasters, i giocatori del torneo hanno iniziato ad affrontarsi in gironi (Divisione A e Divisione B) e non più in scontri ad eliminazione diretta.