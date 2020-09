Comunali | Salvini a Chieti toglie le transenne e si concede ai selfie

Leggi su dire

(Di lunedì 14 settembre 2020) CHIETI – A Chieti applausi e selfie con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ha deciso di togliere, personalmente, la transenna che divideva le persone accorse per ascoltarlo e immortalarsi con lui. L’appuntamento con i simpatizzanti è in Piazzale Marconi a Chieti Scalo, dove Salvini è arrivato per sostenere il rush finale della corsa a sindaco del candidato della Lega Fabrizio Di Stefano.