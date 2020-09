Ciao di Cesare Cremonini, il nuovo singolo è un addio al passato (Di lunedì 14 settembre 2020) Esce Ciao di Cesare Cremonini. Il nuovo singolo del cantautore bolognese sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 18 settembre, tratto dalla raccolta Cremonini 2C2C THE BEST OF, certificata platino. Ciao è uno degli inediti contenuti nel cofanetto, insieme a Giovane Stupida e Al Telefono, congiuntamente a 32 singoli di successo, 18 tracce demo originali e alternative takes, 15 brani strumentali e 16 versioni pianoforte e voce. Ciao è il terzo brano estratto dalla raccolta di successi di Cesare Cremonini, una vera e propria antologia che comprende tappe fondamentali della sua carriera e aggiunge contenuti inediti ed esclusivi. Il singolo è stato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Escedi. Ildel cantautore bolognese sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 18 settembre, tratto dalla raccolta2C2C THE BEST OF, certificata platino.è uno degli inediti contenuti nel cofanetto, insieme a Giovane Stupida e Al Telefono, congiuntamente a 32 singoli di successo, 18 tracce demo originali e alternative takes, 15 brani strumentali e 16 versioni pianoforte e voce.è il terzo brano estratto dalla raccolta di successi di, una vera e propria antologia che comprende tappe fondamentali della sua carriera e aggiunge contenuti inediti ed esclusivi. Ilè stato ...

EndCent : Cesare Cremonini, “Ciao” il nuovo singolo in radio da venerdì - rockolpoprock : Cesare Cremonini: 'Ho cercato di uscire dagli stereotipi della canzone pop' - anikeatable : Cesare Cremonini fa uscire il 18 settembre 'Ciao' Non sono pronta. Non me lo puoi dire così. - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: @CremoniniCesare: #Ciao è il nuovo singolo, tratto dalla raccolta #Cremonini2C2Cthebestof #cesarecremonini #cremoninist… - Spettakolo_mag : @CremoniniCesare: #Ciao è il nuovo singolo, tratto dalla raccolta #Cremonini2C2Cthebestof #cesarecremonini… -