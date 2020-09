Berlusconi dimesso: 'Scampato a prova più pericolosa della mia vita' (Di lunedì 14 settembre 2020) Resterà in isolamento ad Arcore fino al risultato di due tamponi negativi. Contagi in flessione in Italia, ma con meno tamponi Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) Resterà in isolamento ad Arcore fino al risultato di due tamponi negativi. Contagi in flessione in Italia, ma con meno tamponi

Corriere : Berlusconi dimesso in mattinata dal San Raffaele di Milano - MediasetTgcom24 : Berlusconi sarà dimesso stamattina dal San Raffaele - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Berlusconi dimesso: 'E' stata la prova più pericolosa della mia vita' #berlusconi… - MrAgj : RT @Labbufala: #Berlusconi dimesso: 'La prova più difficile della mia vita'. Non sapeva chi cazzo corrompere. #Berluscovid - venetocvogliamo : RT @ferdiava: 'E' stata dura ma non so in quale punto sono nella classifica di #Berlusconi'. Arturo #Lorenzoni scherza e si racconta a Ring… -