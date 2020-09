Atalanta, Castagne svela: “Difficile il rapporto con Gasperini, gli manca una cosa. Soldi? Non c’entrano” (Di lunedì 14 settembre 2020) Una volta ero a destra, un'altra a sinistra, un'altra in panchina, diciamo che non era proprio il massimo.Atalanta, Piccini si presenta: “Felice di esser ritornato in Italia. Champions? Ho la mia idea”Queste le parole di Timothy Castagne, ex laterale di centrocampo dell'Atalanta negli scorsi giorni trasferitosi al Leicester. L'esterno belga ha impreziosito il suo esordio con la maglia delle Foxes con una rete e una prestazione che ha sicuramente fatto riflettere non poco i tifosi bergamaschi. In un intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il classe '95 ha chiarito alcuni dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la compagine nerazzurra: "I Soldi non c'entrano, ha pesato la situazione tecnica. La decisione è maturata dopo la partita con il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Una volta ero a destra, un'altra a sinistra, un'altra in panchina, diciamo che non era proprio il massimo., Piccini si presenta: “Felice di esser ritornato in Italia. Champions? Ho la mia idea”Queste le parole di Timothy, ex laterale di centrocampo dell'negli scorsi giorni trasferitosi al Leicester. L'esterno belga ha impreziosito il suo esordio con la maglia delle Foxes con una rete e una prestazione che ha sicuramente fatto riflettere non poco i tifosi bergamaschi. In un intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il classe '95 ha chiarito alcuni dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la compagine nerazzurra: "Inon c'entrano, ha pesato la situazione tecnica. La decisione è maturata dopo la partita con il ...

SkySport : Atalanta, Castagne spiega l'addio: 'Con Gasperini non c'era un buon rapporto' - Mediagol : #Atalanta, #Castagne svela: “Difficile il rapporto con Gasperini, gli manca una cosa. Soldi? Non c’entrano” - Mediagol : #Atalanta, Castagne svela: 'Difficile il rapporto con Gasperini, gli manca una cosa. Soldi? Non c’entrano'… - Fantacalcio : Atalanta, l'ex Castagne svela: 'Rapporto difficile con Gasperini, ecco perchè sono andato via'… - Marcellominoia1 : RT @SkySport: Atalanta, Castagne spiega l'addio: 'Con Gasperini non c'era un buon rapporto' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Castagne Castagne, subito il timbro nel Leicester: lo rimpiangeremo? Calcio Atalanta Serie A | Atalanta, l’ex Castagne accusa Gasperini: “Via per colpa sua”

Partenza col botto per l’ex esterno dell’Atalanta Timothy Castagne, da pochi giorni passato al Leicester, in Premier League, e subito a segno nel debutto in campionato. Il belga ha spiegato alla Gazze ...

Atalanta, l'ex Castagne svela: "Rapporto difficile con Gasperini, ecco perchè sono andato via"

Timothy Castagne ha impreziosito con un gol il suo esordio in Premier League con la maglia del Leicester. L'esterno, che si è appena trasferito in Inghilterra dall'Atalanta,è intervenuto ai microfoni ...

Partenza col botto per l’ex esterno dell’Atalanta Timothy Castagne, da pochi giorni passato al Leicester, in Premier League, e subito a segno nel debutto in campionato. Il belga ha spiegato alla Gazze ...Timothy Castagne ha impreziosito con un gol il suo esordio in Premier League con la maglia del Leicester. L'esterno, che si è appena trasferito in Inghilterra dall'Atalanta,è intervenuto ai microfoni ...