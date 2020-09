App Immuni a singhiozzo, problemi negli ultimi giorni: che succede? (Di lunedì 14 settembre 2020) L’App Immuni ha rappresentato uno dei punti cardine della ripartenza nel periodo post lockdown. Un’applicazione che sarebbe dovuta diventare pietra angolare nella vita ai tempi del Covid, ma che non è riuscita a raggiungere i numeri auspicati. Pian piano però ha comunque trovato posto su diversi milioni di smartphone, contribuendo nel tracciamento di eventuali contagi. Gli ultimi giorni sono stati però forieri di notizie poco confortanti per l’App Immuni. Stando infatti a quanto riportato in rete, l’applicazione avrebbe sofferto di alcune problematiche che ne avrebbero minato l’efficienza. Un bug che inficia la funzione principale della piattaforma, il cui compito è quello di mettere al riparo gli utenti da potenziali rischi di contagi inconsapevoli. La ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Appha rappresentato uno dei punti cardine della ripartenza nel periodo post lockdown. Un’applicazione che sarebbe dovuta diventare pietra angolare nella vita ai tempi del Covid, ma che non è riuscita a raggiungere i numeri auspicati. Pian piano però ha comunque trovato posto su diversi milioni di smartphone, contribuendo nel tracciamento di eventuali contagi. Glisono stati però forieri di notizie poco confortanti per l’App. Stando infatti a quanto riportato in rete, l’applicazione avrebbe sofferto di alcune problematiche che ne avrebbero minato l’efficienza. Un bug che inficia la funzione principale della piattaforma, il cui compito è quello di mettere al riparo gli utenti da potenziali rischi di contagi inconsapevoli. La ...

WRicciardi : importantissimo ora scaricare app #immuni per facilitare il contact tracing e limitare immediatamente i focolai epi… - eziomauro : Bug di Immuni, per giorni alcuni utenti non protetti dall'app contro il Covid-19 - TizianaFerrario : Io la app #IMMUNI l'ho scaricata da tempo,ma se non lo fate anche voi serve a - galata_mf : RT @DiegoFusaro: Non avete scaricato la App Immuni? E allora noi ve la imponiamo senza bisogno di scaricarla. - LuigiColline : RT @DiegoFusaro: Non avete scaricato la App Immuni? E allora noi ve la imponiamo senza bisogno di scaricarla. -