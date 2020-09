“Aggredita da un immigrato che non voleva indossare la mascherina”: notizia vera, l’uomo è in carcere (Di lunedì 14 settembre 2020) Libero Quotidiano riporta che una donna di 51 anni, a Foggia, è stata aggredita da un immigrato dopo averlo invitato a indossare bene la mascherina. La vittima è stata intervistata e ha raccontato la vicenda al quotidiano. La donna è una OSS, e martedì 8 settembre si era recata presso gli uffici della CGIL di via della Repubblica per regolarizzare alcuni pagamenti. Nella sala d’attesa, tra i presenti, c’era un uomo che non indossava correttamente la mascherina. Una volta invitato a indossarla secondo la norma, l’uomo si è avventato contro la donna con violenza fino a procurarle la rottura del setto nasale e un trauma cranico. La donna sarebbe stata colpita anche nel momento in cui ha perso i sensi. I presenti hanno allertato i carabinieri che si sono subito portati sul posto insieme a ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 settembre 2020) Libero Quotidiano riporta che una donna di 51 anni, a Foggia, è stata aggredita da undopo averlo invitato abene la mascherina. La vittima è stata intervistata e ha raccontato la vicenda al quotidiano. La donna è una OSS, e martedì 8 settembre si era recata presso gli uffici della CGIL di via della Repubblica per regolarizzare alcuni pagamenti. Nella sala d’attesa, tra i presenti, c’era un uomo che non indossava correttamente la mascherina. Una volta invitato a indossarla secondo la norma, l’uomo si è avventato contro la donna con violenza fino a procurarle la rottura del setto nasale e un trauma cranico. La donna sarebbe stata colpita anche nel momento in cui ha perso i sensi. I presenti hanno allertato i carabinieri che si sono subito portati sul posto insieme a ...

