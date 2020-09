A sei giorni da Parma, ancora non si sa come giocherà il Napoli. Noi puntiamo sul 4-3-3 (Di lunedì 14 settembre 2020) L’amichevole con lo Sporting avrebbe potuto fornire qualche indicazione in più, sul Napoli che domenica scenderà in campo a Parma. Magari si sarebbe visto qualche esperimento più ardito, con un avversario di spessore. Tra sei giorni, infatti, comincia il campionato e sono tanti gli interrogativi sulla squadra che sceglierà Gennaro Gattuso. L’allenatore sembra aver fatto trasparire un’unica certezza consolidata, il centrocampo a tre composto dalle mezzali Fabian Ruiz e Zielinski e dal centrale Demme: contro il Pescara li ha tenuti dentro per quasi un’ora di gioco. Improbabile, a questo punto, che il tecnico voglia subito sperimentare il 4-2-3-1. Contro gli abruzzesi è stato provato più per vedere l’efficacia di Mertens, arretrato alle spalle di Osimhen prima e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) L’amichevole con lo Sporting avrebbe potuto fornire qualche indicazione in più, sulche domenica scenderà in campo a. Magari si sarebbe visto qualche esperimento più ardito, con un avversario di spessore. Tra sei, infatti, comincia il campionato e sono tanti gli interrogativi sulla squadra che sceglierà Gennaro Gattuso. L’allenatore sembra aver fatto trasparire un’unica certezza consolidata, il centrocampo a tre composto dalle mezzali Fabian Ruiz e Zielinski e dal centrale Demme: contro il Pescara li ha tenuti dentro per quasi un’ora di gioco. Improbabile, a questo punto, che il tecnico voglia subito sperimentare il 4-2-3-1. Contro gli abruzzesi è stato provato più per vedere l’efficacia di Mertens, arretrato alle spalle di Osimhen prima e ...

