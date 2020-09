Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAIN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI LA SR313 DI PASSO CORESE E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI A SEGUITO DI CHIUSURA PER INCIDENTE TRA PASSO CORESE E PONTE SFONDATO.AL MOMENTO PERMANGONO CODE NEI DUE SENSI TRASPORTO PUBBLICO LA CIRCONE DELLA LINEATERMINI CENTOCELLE E’ ANCORA INTERROTTA A MARANELLA/CASILINA PER LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA LE LINNE BUS 105 E 409 DEVIANO SU PERCORSI ...