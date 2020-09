Unhcr: "Italia esemplare nell'accoglienza ai migranti, ma dov'è l'Europa?" (Di domenica 13 settembre 2020) Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, ringrazia il governo per aver concesso lo sbarco dei 27 migranti bloccati da 38 giorni sulla petroliera danese Maersk. "Occorre subito un sistema di soccorso e redistribuzione certo e prevedibile". Leggi su repubblica (Di domenica 13 settembre 2020) Chiara Cardoletti, rappresentante per l', ringrazia il governo per aver concesso lo sbarco dei 27bloccati da 38 giorni sulla petroliera danese Maersk. "Occorre subito un sistema di soccorso e redistribuzione certo e prevedibile".

"Ancora una volta grazie all'Italia per aver posto fine a una crisi umanitaria durata cinque settimane e risolta grazie all'iniziativa di Mediterranea Saving Humans". Chiara Cardoletti, rappresentante ...

Sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino i venti rifugiati destinatari di borse di studio che proseguiranno il loro percorso accademico in dieci atenei italiani grazie al progetto Unive ...

