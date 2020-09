Ultime Notizie Roma del 13-09-2020 ore 08:10 (Di domenica 13 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella in studio con la riapertura delle scuole l’indice di diffusione del covid potrebbe salire di circolo 0:04 la stima è contenuta negli allegati verbali del CTS già alla fine di aprile avevo analizzato i diversi scenari in vista dell’inizio della fase 2 a maggio non possiamo immaginare la scuola come era nell’anno precedente dobbiamo trovare l’equilibrio tra tornare a scuola minimizzando i rischi e chiedere sacrifici alle famiglie a un anno straordinario Ma la scuola degli anni passati non era perfetta non nego credit.it a male stiamo risolvendo queste le parole della ministra Azzolina oggi a 12:00 il messaggio di contea studenti Ei professori in vista dell’inizio delle scuole di domani la ripresasenso di responsabilità ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella in studio con la riapertura delle scuole l’indice di diffusione del covid potrebbe salire di circolo 0:04 la stima è contenuta negli allegati verbali del CTS già alla fine di aprile avevo analizzato i diversi scenari in vista dell’inizio della fase 2 a maggio non possiamo immaginare la scuola come era nell’anno precedente dobbiamo trovare l’equilibrio tra tornare a scuola minimizzando i rischi e chiedere sacrifici alle famiglie a un anno straordinario Ma la scuola degli anni passati non era perfetta non nego credit.it a male stiamo risolvendo queste le parole della ministra Azzolina oggi a 12:00 il messaggio di contea studenti Ei professori in vista dell’inizio delle scuole di domani la ripresasenso di responsabilità ...

fanpage : È andata a sostenere i test di medicina pur sapendo di essere positiva al Covid - fanpage : I numeri non sono affatto confortanti. Si riempiono le terapie intensive in Italia. - Agenzia_Ansa : Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezio… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le ultime notizie sul #COVID19italia di oggi #13settembre - fanpage : 'Dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: dopo l'a… -