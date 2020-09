Traffico Roma del 13-09-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 settembre 2020) Luceverderobe trovati da realizzazione di luce verde la circolazione si mantiene scorrevole sulle strade e autostrade della capitale in nessuna segnalazione anche sulle due carreggiate del raccordo anulare uscita la circolazione è scorrevole la polizia locale Ci segnala però due incidenti Uno in via di Casal Bianco in prossimità di via Forno Casale l’altro in Viale della Primavera all’altezza di via del Trifoglio raccomandiamo quindi prudenza nella guida in via di Centocelle per lavori che rimane il divieto di transito ai mezzi pesanti tra via Casilina e via degli Angeli nel pomeriggio prenderà poi il via alla manifestazione podistica ariparte ripartirò ma senza alle ore 16:30 all’arco di Costantino con arriva il Nintendo lo stadio dell’atletica Nando Martellini diversi di chiusura ...