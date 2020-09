Sporting Lisbona, tre calciatori positivi al Covid: annullata amichevole con il Napoli (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre calciatori biancoverdi positivi al Coronavirus, annullata l’amichevole di stasera con il Napoli. A quanto riporta TMW all’Estadio José Alvalade non si terrà il test pre campionato degli azzurri a seguito della positività di tre calciatori della formazione portoghese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Trebiancoverdial Coronavirus,l’di stasera con il. A quanto riporta TMW all’Estadio José Alvalade non si terrà il test pre campionato degli azzurri a seguito dellatà di tredella formazione portoghese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

