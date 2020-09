Sguardi di troppo alla sua ragazza, apre il fuoco a Mergellina: feriti a pistolettate tre giovani (Di domenica 13 settembre 2020) Tre feriti nel pieno centro di Napoli, a Mergellina, in una sparatoria presumibilmente scatenata da uno sguardo di troppo a una ragazza. E’ successo nella notte davanti allo Chalet delle rose, luogo frequentatissimo della movida napoletana. A quanto ricostruito, un uomo ha sparato contro due pregiudicati 37enni di Torre del Greco, colpendone uno di striscio. I proiettili però, finiti sul lungomare, hanno colpito anche due giovani incensurati che sarebbero completamente estranei ai fatti. I due, soccorsi dai sanitari del 118, non sono in pericolo di vita, mentre è attivamente ricercato l’uomo che ha sparato, dileguatosi subito dopo aver ferito i tre. L'articolo Sguardi di troppo alla sua ragazza, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 settembre 2020) Trenel pieno centro di Napoli, a, in una sparatoria presumibilmente scatenata da uno sguardo dia una. E’ successo nella notte davanti allo Chalet delle rose, luogo frequentatissimo della movida napoletana. A quanto ricostruito, un uomo ha sparato contro due pregiudicati 37enni di Torre del Greco, colpendone uno di striscio. I proiettili però, finiti sul lungomare, hanno colpito anche due giovani incensurati che sarebbero completamente estranei ai fatti. I due, soccorsi dai sanitari del 118, non sono in pericolo di vita, mentre è attivamente ricercato l’uomo che ha sparato, dileguatosi subito dopo aver ferito i tre. L'articolodisua, ...

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - Uno sguardo ed un apprezzamento di troppo per una ragazza, scoppia una lite e tre persone (due delle quali estranee al litigio) restano ferite con colpi di pistola all'alba n ...

