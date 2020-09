**Referendum: Bonaccini, 'riforma non da fine del mondo ma innescherà cambiamento'** (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Al referendum sul taglio dei parlamentari "io voterò sì, non è una riforma da fine del mondo ma se vedrà prevalere i sì potrà innescare altre serie di riforme per far sì che" il sistema, Parlamento compreso, "funzioni più velocemente". Lo dice il presidente della Regione Emilia Romania Stefano Bonaccini, intervenendo alla Festa dell'Unità a Modena. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Al referendum sul taglio dei parlamentari "io voterò sì, non è unadadelma se vedrà prevalere i sì potrà innescare altre serie di riforme per far sì che" il sistema, Parlamento compreso, "funzioni più velocemente". Lo dice il presidente della Regione Emilia Romania Stefano, intervenendo alla Festa dell'Unità a Modena.

A una settimana dal voto per le regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari il Partito Democratico si spacca. A far discutere sono state le dichiarazioni su una possibile apertura a Matteo R ...

