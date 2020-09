Psg-Marsiglia, Florenzi dal 1′: l’ex Roma subito titolare (Di domenica 13 settembre 2020) Alessandro Florenzi subito titolare con la maglia del Paris Saint Germain nel big match contro il Marsiglia valido per la terza giornata di Ligue 1. L’ex laterale della Roma completerà la difesa a quattro di Tuchel in compagnia di Kehrer, Kimpembe, Bernat. Sarà quindi il nazionale azzurro a rifornire Sarabia, Di Maria e Neymar dalla corsia di destra. Dopo l’esperienza in Liga con la maglia del Valencia, è tutto pronto per una nuova avventura all’estero per Florenzi. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Alessandrocon la maglia del Paris Saint Germain nel big match contro ilvalido per la terza giornata di Ligue 1. L’ex laterale dellacompleterà la difesa a quattro di Tuchel in compagnia di Kehrer, Kimpembe, Bernat. Sarà quindi il nazionale azzurro a rifornire Sarabia, Di Maria e Neymar dalla corsia di destra. Dopo l’esperienza in Liga con la maglia del Valencia, è tutto pronto per una nuova avventura all’estero per

