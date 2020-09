Paolini-Sevastova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

(Di domenica 13 settembre 2020) Il primo turno degliBNL d’Italiaproporrà lo scontro fra Jasminee Anastasija, in linea di massima equilibrato. L’italiana dovrà affrontare una giocatrice dal tennis inusuale, tatticamente godibile e spesso sopraffine. La disputa si svolgerà fra lunedì 14 e martedì 15 settembre, seppurd’inizio non siano ancora stati stabiliti con precisione. La copertura televisiva è affia SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), consul sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento del match.

sportface2016 : #IBI2020, #Paolini vs #Sevastova: ecco dove seguirla - flamminiog : RT @WeAreTennisITA: Sorteggiato il tabellone femminile degli #IBI20, primi turni di rilievo?? Azarenka ?? Venus Jabeur ??Gauff Garcia ??Konta… - all_serena : RT @WeAreTennisITA: Sorteggiato il tabellone femminile degli #IBI20, primi turni di rilievo?? Azarenka ?? Venus Jabeur ??Gauff Garcia ??Konta… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: Ecco i match che vedranno in campo le azzurre al loro esordio agli #IBI20! ???? #WTA @federtennis Camila #Giorgi ?? Dayana… - WeAreTennisITA : Sorteggiato il tabellone femminile degli #IBI20, primi turni di rilievo?? Azarenka ?? Venus Jabeur ??Gauff Garcia ??K… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolini Sevastova

MondoSportivo

A New York la fuoriclasse giapponese, ad appena 22 anni, ha raccolto il suo terzo titolo Slam, il secondo agli Us Open dopo quello del 2018. In finale ha battuto in rimonta la 31 enne ex numero 1 del ...Nella parte alta del tabellone anche Sonego, Travaglia e caruso mentre Fognini, Sinner e Mager sono stati inseriti nella parte bassa con Rafa Nadal TENNIS – E’ stato effettuato nel tardo pomeriggio di ...