Omofobia: Zan (Pd), 'legge contro omotransfobia non più rinviabile' (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Subito una legge contro l'omotransfobia e la misoginia. A chiederla a gran voce è Alessandro Zan, deputato Pd e relatore del ddl sul tema, a poche ore dall'omicidio di Maria Paola Gaglione, avvenuto questa notte a Caivano. “Sono sconvolto per quanto accaduto - dice l'esponente dem - Non ci sono parole per descrivere l'orrore di questo omicidio. Maria Paola è stata assassinata dal fratello perché amava Ciro, un ragazzo trans. Il fratello considerava Ciro ‘infetto' e per questo ha investito la coppia con la propria auto. Ecco in Italia come si muore di transfobia e misoginia. Questo è il risultato dell'arretratezza culturale e della mancanza di norme contro odio e violenze a sfondo omotransfobico". "Il nostro Paese - rimarca dunque Zan - non può ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Subito unal'e la misoginia. A chiederla a gran voce è Alessandro Zan, deputato Pd e relatore del ddl sul tema, a poche ore dall'omicidio di Maria Paola Gaglione, avvenuto questa notte a Caivano. “Sono sconvolto per quanto accaduto - dice l'esponente dem - Non ci sono parole per descrivere l'orrore di questo omicidio. Maria Paola è stata assassinata dal fratello perché amava Ciro, un ragazzo trans. Il fratello considerava Ciro ‘infetto' e per questo ha investito la coppia con la propria auto. Ecco in Italia come si muore di transfobia e misoginia. Questo è il risultato dell'arretratezza culturale e della mancanza di normeodio e violenze a sfondo omotransfobico". "Il nostro Paese - rimarca dunque Zan - non può ...

TV7Benevento : Omofobia: Zan (Pd), 'legge contro omotransfobia non più rinviabile'... - mb_ita : RT @DrApocalypse: Zan sull'omicidio di #Caivano: 'Ecco come in Italia si muore di omotransfobia, una legge subito' - DrApocalypse : Zan sull'omicidio di #Caivano: 'Ecco come in Italia si muore di omotransfobia, una legge subito'… - nessungiorno : @UbaldoLorenzo @flayawa 'Attenzione che la proposta di legge Zan sull'omofobia è liberticida in quanto considera re… - ZioKlint : RT @UbaldoLorenzo: @flayawa Attenzione che la proposta di legge Zan sull'omofobia è liberticida in quanto considera reato penale qualsiasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Zan Omofobia: Zan (Pd), 'legge contro omotransfobia non più rinviabile' Il Tempo Coppia gay in viaggio di nozze nel resort di lusso: “Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto”

Brutta disavventura per Marco e Denis, due uomini di Padova che, dopo la loro unione civile, hanno deciso di festeggiare concedendosi una vacanza in Puglia. A Fasano, però, la spiacevole sorpresa: lo ...

Coppia gay nel resort, chef disegna pene nel piatto con la salsa. La replica della struttura

Nuovo caso di omofobia in Puglia: arriverebbe da un resort nella zona di Fasano, dove una coppia era in viaggio di nozze. La denuncia raccolta da Mixed Lgbti Ancora un episodio di omofobia in Puglia: ...

Brutta disavventura per Marco e Denis, due uomini di Padova che, dopo la loro unione civile, hanno deciso di festeggiare concedendosi una vacanza in Puglia. A Fasano, però, la spiacevole sorpresa: lo ...Nuovo caso di omofobia in Puglia: arriverebbe da un resort nella zona di Fasano, dove una coppia era in viaggio di nozze. La denuncia raccolta da Mixed Lgbti Ancora un episodio di omofobia in Puglia: ...