Omicidio Willy: i fratelli Bianchi e Pincarelli restano in isolamento per paura delle ritorsioni dei detenuti (Di domenica 13 settembre 2020) I fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli, colpevoli dell'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, continueranno a rimanere in isolamento nel carcere di Rebibbia, a Roma, dove da una settimana occupano celle singole per evitare non solo di parlarsi tra loro, ma anche di incontrare gli altri detenuti. Il rischio di portarli a condividere gli ambienti comuni del carcere aumenterebbe, infatti, la possibilità di aggressione e ritorsione da parte dei carcerati, come accade spesso per i casi contro le donne e i bambini.

