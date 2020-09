Omicidio Willy, caccia alle ragazze della scappatella al cimitero con i fratelli Bianchi (Di domenica 13 settembre 2020) Sono sorvegliati a vista 24 ore su 24 i tre presunti assassini di Willy Monteiro. Nel carcere di Rebibbia, infatti, si teme che per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli, possa essere messa in atto qualche vendetta da parte degli altri detenuti. La loro posizione giudiziaria si è aggravata nella giornata di venerdì, quando la Procura ha formulato a carico dei quattro aggressori del 21enne di Paliano (compreso Francesco Belleggia, che ha ottenuto il beneficio dei domiciliari) l'accusa di Omicidio volontario aggravato dai futili motivi. A determinare il passaggio dal reato di Omicidio preterintenzionale a uno ancor più grave, è stata la relazione che il medico legale Saverio Potenza ha consegnato al pm di Velletri Luigi Paoletti, titolare delle indagini. ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Sono sorvegliati a vista 24 ore su 24 i tre presunti assassini diMonteiro. Nel carcere di Rebibbia, infatti, si teme che per iMarco e Gabrielee Mario Pincarelli, possa essere messa in atto qualche vendetta da parte degli altri detenuti. La loro posizione giudiziaria si è aggravata nella giornata di venerdì, quando la Procura ha formulato a carico dei quattro aggressori del 21enne di Paliano (compreso Francesco Belleggia, che ha ottenuto il beneficio dei domiciliari) l'accusa divolontario aggravato dai futili motivi. A determinare il passaggio dal reato dipreterintenzionale a uno ancor più grave, è stata la relazione che il medico legale Saverio Potenza ha consegnato al pm di Velletri Luigi Paoletti, titolare delle indagini. ...

Conte al funerale di Willy: "Ora ci aspettiamo condanne severe e certe"

Una marea bianca ha accolto questa mattina il feretro di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro. Alle 9, un’ora prima dell’inizio delle esequie, lo stadio comunale di Paliano, d ...

