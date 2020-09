Omicidio Colleferro: ecco dove Willy è stato ammazzato (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Una piazzetta, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri: è il luogo dove Willy Monteiro Duarte è stato ucciso. Ora è pieno di fiori, foto e lettere per il coraggioso e sfortunato 21enne. Fiori, lettere, foto, qualche maglia della Roma – la squadra del cuore di Willy – e tante persone che passano per un … L'articolo Omicidio Colleferro: ecco dove Willy è stato ammazzato (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 settembre 2020) Una piazzetta, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri: è il luogoMonteiro Duarte èucciso. Ora è pieno di fiori, foto e lettere per il coraggioso e sfortunato 21enne. Fiori, lettere, foto, qualche maglia della Roma – la squadra del cuore di– e tante persone che passano per un … L'articolo) proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte ai funerali di #Willy, il giovane assassinato a Colleferro: 'L'Italia è con voi, vi vuole… - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - MarcoBaggioli : RT @Pasquale69Cb: Omicidio Colleferro, l'addio a Willy. Il padre: 'Se ha salvato una vita non è morto invano' - Pasquale69Cb : Omicidio Colleferro, l'addio a Willy. Il padre: 'Se ha salvato una vita non è morto invano' -