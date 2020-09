Omicidio a Caivano, la famiglia di Michele: è stato un incidente (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – La famiglia di Michele Gaglione, l’uomo accusato di aver speronato e ucciso la sorella Paola perché aveva una relazione con un trans, non crede alla versione dell’Omicidio. “Era uscito per convincere la sorella a rientrare a casa ma non l’ha speronata. Lei è caduta“. Questo quanto sostiene la famiglia e riportato dal parroco di Caivano (Napoli), Maurizio Patriciello. “Pina e Franco sono distrutti dal dolore – dice don Patriciello – la loro figlia non aveva un lavoro e temevano per le sorti di Paola che aveva anche lasciato la scuola di estetista per seguire Ciro“. Di diverso avviso la famiglia di Ciro, il trans che era con Paola che invece parlano di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – LadiGaglione, l’uomo accusato di aver speronato e ucciso la sorella Paola perché aveva una relazione con un trans, non crede alla versione dell’. “Era uscito per convincere la sorella a rientrare a casa ma non l’ha speronata. Lei è caduta“. Questo quanto sostiene lae riportato dal parroco di(Napoli), Maurizio Patriciello. “Pina e Franco sono distrutti dal dolore – dice don Patriciello – la loro figlia non aveva un lavoro e temevano per le sorti di Paola che aveva anche lasciato la scuola di estetista per seguire Ciro“. Di diverso avviso ladi Ciro, il trans che era con Paola che invece parlano di ...

alexbintqaboos1 : @VincenzoDeLuca Oggi a Caivano c'è stato l ennesimo omicidio di odio. Odio verso la Diversità. Che gente c'è nella… - PoliticallyUn11 : Ti accorgi di vivere in un paese fottuto quando i termini usati dalla stampa per raccontare un omicidio, inorridisc… - EstManuel : RT @gayit: Cirinnà sull'omicidio di Caivano: 'la politica non può più sottrarsi, approviamo rapidamente il DDL Zan' - futtervvacken : RT @gayit: Vergogna Tg2 sull'omicidio di Caivano: il compagno trans di Maria Paola diventa 'Cira, che sta per diventare uomo' - video https… - worldnews911 : A Caivano, vicino a Napoli, un uomo è stato arrestato per aver causato la morte della sorella speronandola con lo s… -