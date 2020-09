LIVE – Sporting Lisbona-Napoli | amichevole 2020 DIRETTA

(Di domenica 13 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, matchdel Josè Alvalade diin programma alle 20:30 di domenica 14 settembtre. Gli uomini di Gattuso, ad una settimana dall’inizio del campionato, si preparano ad un test ben più probante rispetto a quelli del San Paolo e del ritiro di Castel di Sangro. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Poi al termine dei novanta minuti, spazio alle pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti. AGGIORNA LA(Ore 20:30)

ToLiveRoma : ?? Da Lunedì 7 riapre la nostra SCUOLA CALCIO A 5 Maschile e Femminile in collaborazione con Sporting Club Marconi… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sporting

Sportface.it

e 482 del digitale terrestre) in modalità pay-per-view grazie al servizio Primafila, acquistandolo al prezzo di 5,99 euro. La partita quindi non sarà disponibile in streaming su SkyGo (link https://sk ...Le ultime notizie di calciomercato di oggi, sabato 12 settembre. Ore 23.50 - Marcos Acuna a un passo dal Siviglia Marcos Acuna è a un passo dal Siviglia. Il centrocampista argentino dello Sporting, co ...