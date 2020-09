Inseguita e speronata dal fratello perché aveva relazione Lgbt, morta ragazza di 22 anni (Di domenica 13 settembre 2020) ragazza di 22 anni Inseguita e speronata dal fratello che non sopportava la relazione con un ragazzo trans. La giovane è morto sul colpo. È drammatica la notizia di cronaca che arriva da Caivano, Napoli, dove una ragazza di 22 anni è stata Inseguita e speronata dal fratello perché aveva una relazione Lgbt. La giovane è morta cadendo dal motorino. Le prime ricostruzioni Le prime notizie circolate sulla vicenda parlavano di un incidente stradale causato forse da un pirata della strada,a causa del quale la giovane avrebbe perso il controllo del suo mezzo. Gli accertamenti degli inquirenti hanno ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020)di 22dalche non sopportava lacon un ragazzo trans. La giovane è morto sul colpo. È drammatica la notizia di cronaca che arriva da Caivano, Napoli, dove unadi 22è statadalperchéuna. La giovane ècadendo dal motorino. Le prime ricostruzioni Le prime notizie circolate sulla vicenda parlavano di un incidente stradale causato forse da un pirata della strada,a causa del quale la giovane avrebbe perso il controllo del suo mezzo. Gli accertamenti degli inquirenti hanno ...

