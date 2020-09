In calo i casi di Coronavirus in Italia, ma scendono i tamponi: sette i morti (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Calano i casi di positività al coronavirus che si attestano oggi a 1.458 contro i 1501 di sabato. Va però sottolineato che i tamponi analizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri. I morti registrati sono 7, mentre nella giornata precedente erano stati 6. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia arriva dunque a 35.610. Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Calano idi positività al coronavirus che si attestano oggi a 1.458 contro i 1501 di sabato. Va però sottolineato che ianalizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri. Iregistrati sono 7, mentre nella giornata precedente erano stati 6. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia arriva dunque a 35.610.

