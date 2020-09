I fratelli Bianchi chiedono di restare in cella di isolamento: hanno paura delle ritorsioni (Di domenica 13 settembre 2020) Ovviamente deve essere garantita la loro incolumità. Ma fa riflettere che persone descritte come bulli e prepotenti ora abbiamo paura, visto che le parti si sono invertite e potrebbero essere loro le ... Leggi su globalist (Di domenica 13 settembre 2020) Ovviamente deve essere garantita la loro incolumità. Ma fa riflettere che persone descritte come bulli e prepotenti ora abbiamo, visto che le parti si sono invertite e potrebbero essere loro le ...

fanpage : I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - Adnkronos : #Willy, fratelli Bianchi chiedono di prolungare l’isolamento in carcere - Agenzia_Ansa : L'omicidio di #Willy, cambia l'accusa da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario. Chiusa la palestra dei… - battitomilan7 : RT @MinaInterista: Ma come, grandi e grossi come sono hanno paura degli altri detenuti? Fasci vigliacchi. - loris_assi : RT @fanpage: I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: -