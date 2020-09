Giorgia Palmas e Filippo Magnini | c’è l’annuncio

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 13 settembre 2020) Ospite di Verissimo nonostante il pancione avanzatoha confidato a Silvia Toffanin lo stato di grazia e felicità che sta vivendo in questo momento della sua vita. In dolce attesa del suo secondo figlio, il primo con l’ex nuotatorenon potrebbe chiedere niente di più.ha annunciato che le nozze conci saranno, prima previste a fine marzo e rimandate solo a causa del lockdown che li ha costretti a fermare tutto ora si celebreranno a Dicembre. L’ex velina ha parlato in particolare del suo rapporto con l’ex nuotatore, di quanto lui sia affettuoso e attento e di come la coccoli non solo perchè incinta. Lasembrano aver ...