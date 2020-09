Ferrari, Binotto: "Siamo delusi, difficoltà profonda del nostro progetto" (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - "Siamo tutti molto delusi, oggi non avevamo passo gara. In qualifica Leclerc ha fatto un bel giro ma in gara dopo pochi giri ci manca il passo. In questo momento non c'è spiegazione, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) SCARPERIA - "tutti molto, oggi non avevamo passo gara. In qualifica Leclerc ha fatto un bel giro ma in gara dopo pochi giri ci manca il passo. In questo momento non c'è spiegazione, ...

tancredipalmeri : La 17esima posizione di Vettel è la peggiore qualifica della Ferrari negli ultimi 54 anni. Altro che Gianni e Bino… - flamminiog : RT @SkySportF1: Formula 1, Binotto: 'Ferrari progetto da rivedere alla base anche in vista del 2021' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP ht… - mony_carmy : Binotto: 'Ferrari progetto da rivedere alla base anche in vista del 2021' Qualsiasi ferrarista: - Gazzetta_it : Leclerc: “Ferrari, che fatica. Ma resto carico”. Binotto: “Restare uniti, non è facile uscirne” - ilgladiatore36 : #F1 – #Binotto 'La #Ferrari avrà qualche novità nella prossima gara ma non farà la differenza serve più tempo' -