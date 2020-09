E ora il premier Conte si fa pure l’auto-sondaggio, giallo in Rete (Di domenica 13 settembre 2020) E' giallo su un sondaggio sul referendum commissionato dalla presidenza del Consiglio messo in Rete e subito dopo sparito. Un fatto sospetto. Di certo, una scivolata - se così possiamo dire - dell'agenzia di stampa Ansa che alle 19,29 di venerdì scorso ha battuto una notizia con i risultati di un indagine sul referendum sul taglio dei parlamentari con il Sì in netto vantaggio. Alle 20,07 un secondo lancio d'agenzia, con titolo dedicato al premier Giuseppe Conte, sempre più solo, in testa alla classifica sul gradimento dei leader politici. La gravità, tra l'altro, sta nel fatto che siamo in pieno silenzio pre-elettorale, dato che domenica 20 settembre si va alle urne, e per legge, com'è noto a tutti, è vietato pubblicare sondaggi politici di ogni ordine e ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 settembre 2020) E'su unsul referendum commissionato dalla presidenza del Consiglio messo ine subito dopo sparito. Un fatto sospetto. Di certo, una scivolata - se così possiamo dire - dell'agenzia di stampa Ansa che alle 19,29 di venerdì scorso ha battuto una notizia con i risultati di un indagine sul referendum sul taglio dei parlamentari con il Sì in netto vantaggio. Alle 20,07 un secondo lancio d'agenzia, con titolo dedicato alGiuseppe, sempre più solo, in testa alla classifica sul gradimento dei leader politici. La gravità, tra l'altro, sta nel fatto che siamo in pieno silenzio pre-elettorale, dato che domenica 20 settembre si va alle urne, e per legge, com'è noto a tutti, è vietato pubblicare sondaggi politici di ogni ordine e ...

