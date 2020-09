Diletta Leotta ed Elodie | è show al compleanno di Mahmood | la foto che fa impazzire il web

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 13 settembre 2020)ed, le bellezze italiane del momento. La presentatrice e la cantante, molto amiche nella vita privata, erano ieri sera aldia Milano, l’occasione giusta per dare spettacolo sui social fra video esilaranti e scatti bollenti. In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram,edsi divertono a “scambiarsi” la voce: l’ex talento di Amici parla con la voce della, mentre la conduttirce Dazn canta in playback “Andromeda”. La festa diprocede fra risate, balli e drink, ma le due amiche trovano il tempo per farsi unainsieme che ha letteralmente stregato i social. Brave, belle e amate da tutti: ...