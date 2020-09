Da noi A ruota libera | una solare e garbata Francesca Fialdini intervista gli ospiti rifuggendo il gossip

Leggi su blogo

(Di domenica 13 settembre 2020) E' tornato "Da noi, a", il programma condotto dache ha scelto di aprire questa puntata con Giovanna Botteri, Cesare Bocci e Daniele Iattarelli, odontoiatra divenuto simbolo del nubifragio di Verona con la foto virale in cui è ritratto con l’acqua alla gola.Puntata in diretta per questa nuova stagione che si è aperta nel miglior dei modi con l'a Giovanna Botteri, giornalista e inviata Rai, che per prima ci ha raccontato quanto stava avvenendo in Cina, primo Paese colpito dalla pandemia del Coronavirus, diventata poi anche triste realtà da noi. Personalmente, avrei ascoltato Giovanna Botteri per ore, per la sua capacità di raccontare in maniera appassionata la sua esperienza di inviata, senza retorica, senza insegnamenti ma ...