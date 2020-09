Chiambretti ricorda la madre | “La notte che è morta sono guarito io”

(Di domenica 13 settembre 2020) Nella scorsa puntata di Verissimo, Pierohato sua, venuta a mancare dopo aver contratto il Covid-19 Ieri, sabato 12 settembre, Pieroè stato ospite a Verissimo e protagonista di un’intervista molto toccante. Il ricordo di mamma Felicita Il conduttore non ha saputo trattenere le lacrime quando hato gli ultimi istanti di vita di suaFelicita, venuta a mancare dopo aver contratto il Covid-19: “Si è aggravata subito e inizialmente non l’ho potuta vedere, poi l’hanno portata nel letto di fianco al mio” … Mi hanno detto che sarebbe stata meglio lasciarla dormire per non farla soffrire”., positivo al virus nel mese di marzo, ha concluso: “La ...

Piero Chiambretti è tornato in tv, davanti alle telecamere di Verissimo dopo la drammatica esperienza del coronavirus e della morte della madre in ospedale. Intervistato da Silvia Toffanin, il condutt ...Ospite a "Verissimo" sabato 12 settembre, Piero Chiambretti parla per la prima volta in televisione del Covid-19, malattia dalla quale è guarito ma che gli ha portato via sua mamma: "La vita è fatta d ...