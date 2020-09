Calciomercato Inter, operazioni low-cost (Di domenica 13 settembre 2020) L'Inter deve vendere. Ormai è risaputo. L'imperativo del club nerazzurro è chiaro da tempo: prima le cessioni, poi gli acquisti. Dopo l'investimento per Hakimi di fine giugno, dalle parti di Viale ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 settembre 2020) L'deve vendere. Ormai è risaputo. L'imperativo del club nerazzurro è chiaro da tempo: prima le cessioni, poi gli acquisti. Dopo l'investimento per Hakimi di fine giugno, dalle parti di Viale ...

DiMarzio : #Vidal @Inter: nuovi contatti in corso con il @FCBarcelona per trovare la quadratura definitiva e avere il via libe… - DiMarzio : #Calciomercato, #Vidal | #Inter e #Barcellona ad un passo dall'accordo definitivo - DiMarzio : #Vidal, #Inter e #Barcellona lavorano insieme per cercare di liberare il cileno. A sinistra obiettivo #MarcosAlonso - passione_inter : VIDEO - Calciomercato Inter, Thomas Partey nel mirino: prove di scambio 2x1 - - mr_kubra : RT @jrbasket2015: Vorrei ricordare che in pieno calciomercato si possono cambiare i numeri di maglia fino a quando non si gioca una partita… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter low-cost: in attesa delle cessioni il mercato nerazzurro cambia faccia... La Gazzetta dello Sport Il mercato al contrario: parola d'ordine 'vendere', poi si vedrà...

Il centrocampo dell'Inter Nemmeno l'Inter può muoversi con le mani libere ... 24 ore all'Hotel Sheraton di Milano che è ormai diventato un marchio di fabbrica del calciomercato all'italiana.

Vidal: il centrocampista domani in Italia per firma e visite mediche

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ La notizia che tutti gli interisti e sicuramente più di loro Antonio Conte stavano aspettando, è in dirittura di arrivo. Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, è vic ...

Il centrocampo dell'Inter Nemmeno l'Inter può muoversi con le mani libere ... 24 ore all'Hotel Sheraton di Milano che è ormai diventato un marchio di fabbrica del calciomercato all'italiana.INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ La notizia che tutti gli interisti e sicuramente più di loro Antonio Conte stavano aspettando, è in dirittura di arrivo. Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, è vic ...