Calciomercato Cagliari, arriva Godin: il difensore saluta l’Inter, ecco quando sarà in Sardegna (Di domenica 13 settembre 2020) Diego Godin e il Cagliari, un matrimonio professionale sempre più vicino.È ormai imminente il saluto del difensore ex Atletico Madrid al club nerazzurro e, di conseguenza, al tecnico Antonio Conte. Dopo una stagione giocata ad alti livelli, tra il secondo posto ottenuto nel massimo campionato italiano e la finale di Europa League poi persa 3-2 contro il Siviglia, Diego Godin non continuerà la sua avventura con l'Inter. difensore roccioso, d'esperienza e a volte pericoloso anche in fase offensiva, è stata una pedina fondamentale per il percorso della stagione 2019/2020 del club di Steven Zhang.Cagliari, il Ds Carta svela: “Tutto su Godin e Joao Pedro, le cose stanno così. Cessioni? Ho la mia idea”Dopo appena un anno, ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 settembre 2020) Diegoe il, un matrimonio professionale sempre più vicino.È ormai imminente il saluto delex Atletico Madrid al club nerazzurro e, di conseguenza, al tecnico Antonio Conte. Dopo una stagione giocata ad alti livelli, tra il secondo posto ottenuto nel massimo campionato italiano e la finale di Europa League poi persa 3-2 contro il Siviglia, Diegonon continuerà la sua avventura con l'Inter.roccioso, d'esperienza e a volte pericoloso anche in fase offensiva, è stata una pedina fondamentale per il percorso della stagione 2019/2020 del club di Steven Zhang., il Ds Carta svela: “Tutto sue Joao Pedro, le cose stanno così. Cessioni? Ho la mia idea”Dopo appena un anno, ...

