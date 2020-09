Barça, Suarez alla porta: la Juventus è più vicina (Di domenica 13 settembre 2020) Luis Suarez vicino alla Juventus. L’attaccante uruguaiano è sempre più ai margini del progetto tecnico del Barcellona e la mancata convocazione per l’amichevole con il Tarragona è un’ulteriore conferma sull’addio ormai certo. In molti pensavano che con la permanenza di Messi per il Pistolero il destino fosse lo stesso, ma per Koeman l’attaccante non rientra … L'articolo Barça, Suarez alla porta: la Juventus è più vicina Leggi su dailynews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Luisvicino. L’attaccante uruguaiano è sempre più ai margini del progetto tecnico del Barcellona e la mancata convocazione per l’amichevole con il Tarragona è un’ulteriore conferma sull’addio ormai certo. In molti pensavano che con la permanenza di Messi per il Pistolero il destino fosse lo stesso, ma per Koeman l’attaccante non rientra … L'articolo Barça,: laè più

forumJuventus : Juve, assist da Koeman: Suarez non convocato per la prima uscita stagionale del Barça ?? - Gazzetta_it : Il #Barça gioca, #Suarez e #Vidal non convocati: sempre più vicini a #Juve e #Inter - Gazzetta_it : #Suarez si avvicina: il #Barça non lo convoca, la #Juve spinge e lui... studia #calciomercato - infoitsport : Mundo Deportivo - Juve-Suarez, per il Barça il 'Pistolero' non ha ancora rinunciato a restare - LuisSoares17 : @michelelapenna5 @Marcello742 Vero, infatti il Barca non riusciva a giocare con Messi-Suarez-Neymar. Vinceva solamente la Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Suarez Attenta Juve, dalla Spagna: Suarez "forza la mano" per costringere il Barça a reintegrarlo - Sportmediaset Sport Mediaset