APOCALISSE DI FUOCO sull’ovest degli Stati Uniti, devastazione e vittime (Di domenica 13 settembre 2020) Non c’è tregua per gli incendi che continuano ad investire la costa occidentale degli USA. Gli Stati colpiti sono soprattutto California, Washington e Oregon. In quest’ultimo la situazione è talmente grave ad allarmante che, secondo un funzionario locale, c’è rischio di un disastro “mortale di massa”. Il FUOCO ha infatti già causato decine di vittime, ma ora a spaventare è anche la grande quantità di fumo generata dagli immensi roghi. L’aria così insalubre sta mettendo a repentaglio la situazione di milioni di americani della zona, anche a significativa distanza da dove agiscono le fiamme. L’ultimo bilancio indica ben 31 vittime a causa degli incendi, ma è un bilancio che purtroppo ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 13 settembre 2020) Non c’è tregua per gli incendi che continuano ad investire la costa occidentaleUSA. Glicolpiti sono soprattutto California, Washington e Oregon. In quest’ultimo la situazione è talmente grave ad allarmante che, secondo un funzionario locale, c’è rischio di un disastro “mortale di massa”. Ilha infatti già causato decine di, ma ora a spaventare è anche la grande quantità di fumo generata dagli immensi roghi. L’aria così insalubre sta mettendo a repentaglio la situazione di milioni di americani della zona, anche a significativa distanza da dove agiscono le fiamme. L’ultimo bilancio indica ben 31a causaincendi, ma è un bilancio che purtroppo ...

FedeTrittoItaly : @BluGianni @ClaudiaFanelli8 @DiSantita 'E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello… - FiglioNico : @DiSantita Apocalisse 20:15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di… - NicolaColucci19 : @DiSantita «E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.» Apocaliss… - FedeTrittoItaly : @DiSantita ??'E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.'?? Apoc… - Gionath10857107 : @noemicristofalo @pietrocristof12 @NicolaColucci19 @DiSantita #SundayBlessedService Se qualcuno vorrà far loro del… -

Ultime Notizie dalla rete : APOCALISSE FUOCO APOCALISSE DI FUOCO sull’ovest degli Stati Uniti, devastazione e vittime Meteo Giornale APOCALISSE DI FUOCO sull’ovest degli Stati Uniti, devastazione e vittime

Non c’è tregua per gli incendi che continuano ad investire la costa occidentale degli USA. Gli Stati colpiti sono soprattutto California, Washington e Oregon. In quest’ultimo la situazione è talmente ...

Capolavori invisibili: il pane nascosto

Addentrarsi dentro le meraviglie di un ciclo pittorico è molto di più che fare della storia dell’arte, citando nomi, date e scuole di artisti, o lasciarsi sedurre dalla moda della tecnologia dove si p ...

Non c’è tregua per gli incendi che continuano ad investire la costa occidentale degli USA. Gli Stati colpiti sono soprattutto California, Washington e Oregon. In quest’ultimo la situazione è talmente ...Addentrarsi dentro le meraviglie di un ciclo pittorico è molto di più che fare della storia dell’arte, citando nomi, date e scuole di artisti, o lasciarsi sedurre dalla moda della tecnologia dove si p ...