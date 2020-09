Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 17 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020) Giovedì 17– Il disperato gesto di Natascha: Natascha convinta che il suo amato sia sempre sotto l’effetto di psicofarmaci lo chiude in una stalla per evitare che possa effetture le sue visite di routine. La reazione dell’uomo non si farà di certo attendere e quando fuggirà via, si riprometterà di vendicarsi per quello che la sua amata le ha fatto. Natascha non voleva arrivare a questo ma le circostanze le hanno costretto di prendere una posizione. La loro storia al capolinea? L'articolod’Amore giovedì 17News Programmi Tv.