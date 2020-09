Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBREORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITENINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA STATALE CASSIA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONEMENTRE SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI ...