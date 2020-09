Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBREORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, L’ITINERARIO DELLE LINEE BUS 87 E 649, CAUSA UNA SERIE DI LAVORI IN CORSO IN VIA ETRURIA, TRA VIA SUSA E VIA ALBALONGA, SUBISCE DEVIAZIONI DI PERCORSO. IN MERITO AL TRASPORTO FERROVIARIO INVECE, SULLA FL6TERMINI-CASSINO, FINO AL 26 NOVEMBRE MODIFICHE ALLA CIRCONE CON VARIAZIONI DI ORARIO DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE. ORA UNO SGUARDO AI LAVORI. SUL GRA FINO AL 12 SETTEMBRE CANTIERI ATTIVI PER IL ...