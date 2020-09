Uomini e Donne | anticipazioni | Gemma e Paolo non si frequentano più | Armando protagonista di un triangolo amoroso

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 12 settembre 2020) Ecco cosa è successo nella nuova registrazione diÈ stata registrata ieri 11 settembre una nuova puntata di, in studio erano presenti i protagonisti del Trono Over e quelli del Trono Classico. Il Vicolo delle News fa sapere cheGalgani ha già interrotto la sua conoscenza con il nuovo corteggiatore. In una clip si vede la dama che si lamenta, dopodiché arriva in studio e fa sapere che lei enon sipiù. A quanto pare, dopo un bacio definito ‘umido’, non è scattato niente tra loro ed è per questo che hanno deciso di mettere fine al loro percorso di conoscenza. In studio la dama torinese si è lamentata perchénon ...