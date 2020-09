UFFICIALE Hellas Verona | colpo Benassi | i dettagli dell’affare

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 settembre 2020) L’ha annunciato il trasferimento di Marcodalla Fiorentina: il comunicatodel club «FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da ACF Fiorentina – con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive di Marco, centrocampista classe 1994. Nato a Modena l’8 settembre 1994, Marcocresce calcisticamente nella squadra della sua città, prima di trasferirsi all’Inter nel 2011. In nerazzurro milita sia con l’Under 17 che con la Primavera, in forza alla quale vince lo Scudetto di categoria, per poi venire stabilmente aggregato alla Prima Squadra, con la quale totalizza complessivamente 13 presenze e 1 gol, ...