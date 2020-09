Traffico Roma del 12-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina per incidente code tra Raccordo Anulare e via di Pratica verso Pomezia incidente con code in città su Corso di Francia altezza Viale maresciallo pilsudski direzione Parioli proseguono Intanto i disagi a Torpignattara dover per urgenti lavori alla rete idrica già da qua che ora sono chiuse al transito di a Casilina tra via Capua e Piazza della Marranella verso il centro via di Acqua Bullicante tra via Policastro Piazza della Marranella in direzione via di Torpignattara e via di Torpignattara tra via Alessi e via Casilina verso Piazza della Marranella sempre deviate su percorsi alternativi le linee bus 105 e 400 inevitabili disagi alin tutta la zona interrotta anche la linea ferroviaria Termini Centocelle nella tratta Casilina Marranella fino ...