“Si faceva in quattro per tutti”. Addio a Gabriel, morto a 26 anni in un terribile incidente (Di sabato 12 settembre 2020) Con la sua Ducati Monster si era scontrato con un camioncino fermo a lato della strada. Gabriel Rigueti Marques, 26 anni, di origini brasiliane, stava andando al lavoro e la sua vita si è fermata a soli 26 anni. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni critiche, il giovane si è spento nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre senza mai più riprendere conoscenza dal momento dell’incidente. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Viveva con la famiglia a Osio Sotto. Gabriel Rigueti Marques ascia papà William, mamma Andreia, un fratello e una sorella.



Come riporta l'Eco di Bergamo, lo schianto è avvenuto poco prima delle 9 di martedì in viale Lombardia a Mariano.

