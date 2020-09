Patrizia non poteva abbandonare il fratello cieco: torna nella casa incendiata e muore (Di sabato 12 settembre 2020) Patrizia Napolitano muore per salvare i suoi fratelli intrappolati in mezzo a fuoco e fumo che stavano per avvolgere tutta la casa. Un’eroina. Esistono ancora gli eori e le eroine oggi? La risposta non è così banale dal momento che ogni giorno egoismo e cattiveria la fanno da padrone. Si uccidono ragazzi giovani e indifesi come Willy Monteiro o Filippo Limini, tanto per citarne solo due. Si uccidono bambini come Evan. E poi stupri, pedofilia, femminicidi. Ed è meglio fermarsi qui. Eppure una risposta all’interrogativo c’è: sì esistono ancora gli eroi, quelle persone che mettono in gioco la propria vita per salvare quella degli altri. Uno di questi è Patrizia Napolitano, semplice e umile donna campana che si è immolata per salvare i ... Leggi su chenews (Di sabato 12 settembre 2020)Napolitanoper salvare i suoi fratelli intrappolati in mezzo a fuoco e fumo che stavano per avvolgere tutta la. Un’eroina. Esistono ancora gli eori e le eroine oggi? La risposta non è così banale dal momento che ogni giorno egoismo e cattiveria la fanno da padrone. Si uccidono ragazzi giovani e indifesi come Willy Monteiro o Filippo Limini, tanto per citarne solo due. Si uccidono bambini come Evan. E poi stupri, pedofilia, femminicidi. Ed è meglio fermarsi qui. Eppure una risposta all’interrogativo c’è: sì esistono ancora gli eroi, quelle persone che mettono in gioco la propria vita per salvare quella degli altri. Uno di questi èNapolitano, semplice e umile donna campana che si è immolata per salvare i ...

GianniBiNa : RT @LaVainar: 'Per questa ostinazione torva alla felicità, noi perduti qui a fare le smorfie, le mossette, a fingere la perdita di quel… - anto_comi : @l_patrizia In realtà il dettaglio non è da poco,perché evidenzia come l'appagamento dei propri impulsi,attraverso… - LaVainar : 'Per questa ostinazione torva alla felicità, noi perduti qui a fare le smorfie, le mossette, a fingere la perdita… - patrizia_rella : Speriamo che Serdar non è il ginecologo di Cansu #askingücü - scastaldi9 : RT @CaterinaCategio: @Hakflak @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @lagatta4739 @ampomata @Biagio960 @karmendida @PasqualeTotaro @Rebeka807211… -