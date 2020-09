MotoGp, a Misano volano le Yamaha: pole position per Vinales, secondo Morbidelli (Di sabato 12 settembre 2020) Le Yamaha monopolizzano la prima fila della griglia di partenza del gran premio di Misano. La MotoGp torna in Italia e la casa giapponese, dopo le difficoltà delle ultime gare, ritrovano la velocità e le prestazione. Il protagonista assoluto delle qualifiche è Maverick Vinales, che conquista la pole con il giro record della pista. secondo l’italiano Franco Morbidelli, poi il leader del mondiale Fabio Quartararo. Ritrova un buon feeling sulla pista di casa anche Valentino Rossi, che centra il quarto tempo e domani scatterà dalla seconda fila. Quattro Yamaha nelle prime quattro posizioni. Con le Ducati e le Suzuki a inseguire, mentre la Honda scompare. In quinta posizione c’è Jack Miller sulla Pramac, poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Lemonopolizzano la prima fila della griglia di partenza del gran premio di. Latorna in Italia e la casa giapponese, dopo le difficoltà delle ultime gare, ritrovano la velocità e le prestazione. Il protagonista assoluto delle qualifiche è Maverick, che conquista lacon il giro record della pista.l’italiano Franco, poi il leader del mondiale Fabio Quartararo. Ritrova un buon feeling sulla pista di casa anche Valentino Rossi, che centra il quarto tempo e domani scatterà dalla seconda fila. Quattronelle prime quattro posizioni. Con le Ducati e le Suzuki a inseguire, mentre la Honda scompare. In quinta posizione c’è Jack Miller sulla Pramac, poi ...

