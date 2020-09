Misano, Rossi in testa nelle Libere3: la 'pillola' funziona. Primi anche McPhee e Bezzecchi (Di sabato 12 settembre 2020) Valentino Rossi conferma lo stato di forma sul circuito di Misano ed è primo nelle FP3 dimostrandosi costante e veloce. La giornata inizia perà con il primo colpo di scena della terza sessione di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 settembre 2020) Valentinoconferma lo stato di forma sul circuito died è primoFP3 dimostrandosi costante e veloce. La giornata inizia perà con il primo colpo di scena della terza sessione di ...

SkySportMotoGP : #VR46 entusiasta dopo le libere di Misano: 'In Austria mi sentivo un 50enne, a Misano mi sembra di avere 30 anni'… - SkySport : Valentino Rossi: 'In Austria mi sentivo un 50enne, a Misano mi sembra di avere 30 anni' - SkySportMotoGP : La fantasia non manca a @ValeYellow46 ???? Vi piace il suo nuovo casco? #SanMarinoGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - simcopter : RT @gponedotcom: Rossi si mette in testa il Viagra per fare la 'doppia' di Misano: FOTO - Casco speciale per Valentino che scherza sui prob… - GIULIANOFA : MotoGP, Misano: Rossi sfrutta il Viagra ed è 1°! Tris Yamaha in FP3, Dovi 10° | -