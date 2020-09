Milan, Pioli sorride: ufficiale l’acquisto di Rebic (Di sabato 12 settembre 2020) Il Milan e Rebic proseguono il matrimonio insieme, l'attaccante croato è passato ufficialmente al Diavolo dopo l'ultima grande stagione in prestito. Il calciatore croato ha chiuso la prima stagione da titolare in Serie A con 26 presenze all'attivo, condite da 11 reti. Dopo un avvio in sordina, il duttile calciatore ex Eintracht Francoforte e Fiorentina ha trovato le misure al nostro campionato, crescendo di partita in partita e guadagnandosi sul campo la conferma nella rosa del Milan. Pioli dunque ha un motivo in più per sorridere.LA NOTA ufficiale DEL Milancaption id="attachment 993713" align="alignnone" width="1024" Rebic (getty images)/caption"Ac Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Ilproseguono il matrimonio insieme, l'attaccante croato è passato ufficialmente al Diavolo dopo l'ultima grande stagione in prestito. Il calciatore croato ha chiuso la prima stagione da titolare in Serie A con 26 presenze all'attivo, condite da 11 reti. Dopo un avvio in sordina, il duttile calciatore ex Eintracht Francoforte e Fiorentina ha trovato le misure al nostro campionato, crescendo di partita in partita e guadagnandosi sul campo la conferma nella rosa deldunque ha un motivo in più perre.LA NOTADELcaption id="attachment 993713" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Acè lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, ...

