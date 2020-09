Manca una settimana al voto e il Pd e già diviso: Bonaccini apre a Renzi e Bersani ma tra i dem è un coro di no (Di domenica 13 settembre 2020) Bonaccini apre a Renzi ma i dem non ci stanno A una settimana dal voto per le regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari il Partito Democratico si spacca. A far discutere sono state le dichiarazioni su una possibile apertura a Matteo Renzi fatte da Stefano Bonaccini, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino in occasione della Festa dell’Unità a Modena. Il governatore della Regione Emilia Romagna ha detto “Se Renzi e Bersani dovrebbero rientrare? Ma rientrino pure! Perché noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e che non ci votano più! Perché il Pd non può rimanere al 20%!”, e da lì si è scatenato un putiferio. Come aveva previsto Luca Telese su ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020)ma i dem non ci stanno A unadalper le regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari il Partito Democratico si spacca. A far discutere sono state le dichiarazioni su una possibile apertura a Matteofatte da Stefano, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino in occasione della Festa dell’Unità a Modena. Il governatore della Regione Emilia Romagna ha detto “Sedovrebbero rientrare? Ma rientrino pure! Perché noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e che non ci votano più! Perché il Pd non può rimanere al 20%!”, e da lì si è scatenato un putiferio. Come aveva previsto Luca Telese su ...

borghi_claudio : Attenzione. Manca una settimana. In Toscana c'è una particolarità: PER PRUDENZA votate facendo TRE crocette. ?? sche… - amnestyitalia : Quello che è successo a #Moria è stata una catastrofe annunciata. A nulla sono serviti gli appelli che negli ultimi… - borghi_claudio : @AlBorghesi @SusannaCeccardi No nel suo esempio manca la croce sul simbolo lega. Poi ha scelto di fare due preferen… - mygxfairy : mi manca jongdae ma ormai non è nemmeno più una novità - fracalmaquelbro : manca una H al centro proprio lì -